Помогите сделать номер 5 (б)
Математика
Помогите сделать номер 5 (б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=16^2+7^2= 256+49=305
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді. 11. Позначте рядки із стилістично забарвленими словами. А Веселощі, хлібина, товариство; Б...
Математика
В лесничестве высадили 30 рядов саженцев дубов по 15 штук в ряд и 20 одинаковых рядов елочек. Сколько ёлочек в каждом ряду если всего высадили 590 ...
Литература
Окружающий мир