Помогите сделать номер 5 (б)

Математика
Помогите сделать номер 5 (б)
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Гость:
S=16^2+7^2= 256+49=305
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