Сумма трёх чисел 16,8.первое число в 5 раз больше второго.а третье число больше первого на 3,6.найти эти числа.

Математика
Сумма трёх чисел 16,8.первое число в 5 раз больше второго.а третье число больше первого на 3,6.найти эти числа.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составь уравнение 5х+х+5х+3,6=16,8. отсюда х=1,2
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