Сумма трёх чисел 16,8.первое число в 5 раз больше второго.а третье число больше первого на 3,6.найти эти числа.

Математика

Сумма трёх чисел 16,8.первое число в 5 раз больше второго.а третье число больше первого на 3,6.найти эти числа.

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