Составьте описание комнаты (любой) в книге хроники нарнии. Оч надо. 30 баллов за отв??т

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Составьте описание комнаты (любой) в книге хроники нарнии. Оч надо. 30 баллов за отв??т
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустая комната, стоит огромный шкаф(нарния) красивые обои. одно окно... на шкафу весит простынь белая
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