Синичка прилетела нужно подчеркнуть в словах буквы мягких согласных звуков
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Синичка прилетела нужно подчеркнуть в словах буквы мягких согласных звуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синичка прилетела надо подчеркнуть с,н,ч,р,обе л,т
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