В каком веке жили знаменитые пушкин ломоносов кутузов федоров

Окружающий мир
В каком веке жили знаменитые пушкин ломоносов кутузов федоров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин-19 век  Ломоносов- 18 век  Кутузов-18 век  Фёдоров- 16 век 
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