Какие действия совершать человеку для охраны природы?

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Неравнодушные к охране природы люди выходят на субботники и воскресники, про­водят акции. Они убирают территорию, вы­саживают растения, заготавливают корм для диких животных и птиц, чтобы зимой их подкармливать. С целью охраны приро­ды созданы разные виды природоохранных территорий — заповедники, заказники, на­циональные парки и др.