Какие действия совершать человеку для охраны природы?

Биология
Какие действия совершать человеку для охраны природы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравнодушные к охране природы люди выходят на субботники и воскресники, про­водят акции. Они убирают территорию, вы­саживают растения, заготавливают корм для диких животных и птиц, чтобы зимой их подкармливать. С целью охраны приро­ды созданы разные виды природоохранных территорий — заповедники, заказники, на­циональные парки и др. 
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