Какие действия совершать человеку для охраны природы?
Биология
Какие действия совершать человеку для охраны природы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравнодушные к охране природы люди выходят на субботники и воскресники, проводят акции. Они убирают территорию, высаживают растения, заготавливают корм для диких животных и птиц, чтобы зимой их подкармливать. С целью охраны природы созданы разные виды природоохранных территорий — заповедники, заказники, национальные парки и др.
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