Найдите корни уравнения 5(х-6)^2+11(x-6)=x-6
Алгебра
Найдите корни уравнения 5(х-6)^2+11(x-6)=x-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НУи сложняк 5(х^2-12x+36)+11x-66=x-6 5x^2-49x+114=x-6 5x^2-50x+120=0 дискриминант=50^2-4*5*120=100 x1=49+10/10=5.9 x2=39/10=3,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Походы Александра Македонского привели к: А. Ослаблению Римской империи. Б. Завоеванию Персидской державы. В. Покорению Карфагена. Г. Разгрому Спарты
Другие предметы
СРОЧНО надо на урок природы розповідь я бактерія або я вірус або моя величність мухомор ДАМ МНОГО БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ
Математика