X^4 + x^2 - 2 = 0! срочноооооооооооо!
Алгебра
X^4 + x^2 - 2 = 0! срочноооооооооооо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же биквадратное уравнение,значит: пусть t=x^2,поэтому t^2+t-2=0 решили через дискриминант или теорему виета, получили корни t=-2 и t=1. -2=x^2,такое невозможно 1=x^2,отсюда x=1,x=-1 Вроде как то так)
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