СРОЧНО надо на урок природы розповідь я бактерія або я вірус або моя величність мухомор ДАМ МНОГО БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ

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СРОЧНО надо на урок природы розповідь я бактерія або я вірус або моя величність мухомор ДАМ МНОГО БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бактерия инфузория туфелька имею реснички благодаря которым двигаюсь
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