Походы Александра Македонского привели к: А. Ослаблению Римской империи. Б. Завоеванию Персидской державы. В. Покорению Карфагена. Г. Разгрому Спарты
История
Походы Александра Македонского привели к: А. Ослаблению Римской империи. Б. Завоеванию Персидской державы. В. Покорению Карфагена. Г. Разгрому Спарты
Ответ(ы) на вопрос:
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Весной 334 г. до н. э. македонская армия выступила в поход. Она состояла из 30 000 пехотинцев и 5000 конницы. Войско сопровождало 160 боевых кораблей. Поход был тщательно подготовлен. Для штурма городов везли осадные машины. Хотя Дарий III располагал более многочисленным войском, по своим боевым качествам оно сильно уступало македонскому (особенно тяжелой пехоте), и наиболее стойкой частью персидской армии являлись греческие наемники.
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