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Как поверить букву и в слове щелИ ?
Русский язык
Как поверить букву и в слове щелИ ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ставишь в начальную форму щель (3 скл Р п) значит пишишь И
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