Как животные и растения пустыни приспособились к сухому климату

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Ни одно животное не может вынести длительного перегрева. Если оставить ящерицу или грызуна песчанку днем на солнцепеке, то буквально через несколько минут они погибнут от солнечного удара. Обитатели пустынь спасаются от палящих лучей солнца разными путями. Многие из них — тушканчики, гекконы, песчаные удавчики, жуки-чернотелки — ведут ночной образ жизни. Днем, когда солнце печет немилосердно, эти животные находят себе убежище в глубоких прохладных норках. Животные, ведущие дневную жизнь, активны лишь в ранние утренние часы, когда почва еще не раскалилась. А когда солнце поднимается выше и лучи его превращают поверхность земли в пышущую жаром сковородку, они ищут себе тенистые прохладные убежища. Дневные ящерицы — ящурки, агамы, круглоголовки — забираются в норы грызунов, закапываются в песок или же забираются на ветки кустарников, где температура заметно ниже, чем в раскаленном приземном слое воздуха. Млекопитающие также скрываются в норах или прячутся в тени кустов и камней. Мелкие птицы — пустынные воробьи, буланые вьюрки — предпочитают строить гнезда в тени, чтобы уберечь себя и потомство от перегрева. Поэтому они охотно поселяются под громадным гнездом пустынного ворона или беркута. Под ним, как под зонтиком, размещаются 3—5 гнезд мелких воробьиных птиц. По-разному приспособились обитатели пустыни добывать нужную для организма воду. За десятки километров летают на водопой пустынные птицы — рябки и голуби. Жителям пустынь, не обладающим такой подвижностью, приходится изыскивать воду окольными путями. Так, растительноядные животные — жуки-чернотелки, грызуны (песчанки и суслики) , антилопы — добывают воду из сочных частей растений — листьев, зеленых веточек, корневищ и луковиц. У пустынных животных есть ряд физиологических приспособлений к экономному расходованию воды. Для того чтобы быстро двигаться по сыпучему песку, у животных песчаных пустынь есть различные приспособления. На лапках многих ящериц и насекомых чешуйки или щетинки образуют специальные щеточки. Эти щеточки создают хорошую опору при беге по поверхности песка. Молниеносно мчится от одного куста к другому сетчатая ящурка, оставляя цепочку следов на песке. Если взять в руки эту проворную ящерицу, на каждом пальце ее лапки можно увидеть гребешок из роговых чешуек. У млекопитающих, живущих среди сыпучих песков, лапы густо опушены и на подошвах густая волосяная щетка. Недаром два вида тушканчиков носят названия «мохноногий» и «гребнепалый» . Эти зверьки великолепно бегают по склонам песчаных барханов, их мохнатые ступни не проваливаются в рыхлый песок. Даже такое громадное животное, как верблюд, несмотря на внушительный вес, легко и плавно движется по песчаному «морю» — и впрямь «корабль пустыни» . Подошвы его ног плоские и широкие.