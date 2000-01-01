Сколько разных четырёхзначных чисел можно составить из цифр 0, 1 и 2?
Математика
Сколько разных четырёхзначных чисел можно составить из цифр 0, 1 и 2?
Ответ(ы) на вопрос:
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1000 1001 1002 1010 1011 1012 1100 1101 1102 1110 1111 1112 1200 1201 1202 1210 1211 1212 2000 2001 2002 2010 2011 2012 2100 2101 2102 2110 2111 2112 2120 2121 2122 2200 2201 2202 2210 2211 2212 2220 2221 2222
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