Найдите значение выражения (853/5-426/25);5,4 ответ
Математика
Найдите значение выражения (853/5-426/25);5,4 ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается приблизительно 28,437!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость катера по течению реки равна 32,6 км/ч, а его собственная скорость - 30,4 км/ч. Найдите скорость течения и скорость катера против течения ...
Обществознание
Экономическая деятельность граждан и фирм которая осуществляется ими на свой риск под имущественной ответственности целях получения прибыли
Биология
Какие органы позвоночных относятся к репродуктивной системе: головной и спинной ??озг, яичника и семенники, почки и надпочечников, лёгкие и бронхит
История