Найдите значение выражения (853/5-426/25);5,4 ответ

Математика
Найдите значение выражения (853/5-426/25);5,4 ответ
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Гость:
Получается приблизительно 28,437!
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