Скорость катера по течению реки равна 32,6 км/ч, а его собственная скорость - 30,4 км/ч. Найдите скорость течения и скорость катера против течения реки.
Математика
Скорость катера по течению реки равна 32,6 км/ч, а его собственная скорость - 30,4 км/ч. Найдите скорость течения и скорость катера против течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32.6-30.4= 2.2(км/ч)-скорость течения 30.4-2.2=28.2(км/ч)-скорость против течения
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