Скорость катера по течению реки равна 32,6 км/ч, а его собственная скорость - 30,4 км/ч. Найдите скорость течения и скорость катера против течения реки.

Математика

Скорость катера по течению реки равна 32,6 км/ч, а его собственная скорость - 30,4 км/ч. Найдите скорость течения и скорость катера против течения реки.

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