0 меньше 2x+3/5 меньше 1 2,15 меньше 3x-1/4 меньше 2,6 -1 меньше 3x-1/4 меньше 2

Математика

0 меньше 2x+3/5 меньше 1 2,15 меньше 3x-1/4 меньше 2,6 -1 меньше 3x-1/4 меньше 2

Автор: Гость