0 меньше 2x+3/5 меньше 1 2,15 меньше 3x-1/4 меньше 2,6 -1 меньше 3x-1/4 меньше 2
Математика
0 меньше 2x+3/5 меньше 1 2,15 меньше 3x-1/4 меньше 2,6 -1 меньше 3x-1/4 меньше 2
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