Вычислите -12 1:3*3; 4 1/4*2/3; -8 8/11*(-4 1/8); 14/50:(-14/25)
Математика
Вычислите -12 1:3*3; 4 1/4*2/3; -8 8/11*(-4 1/8); 14/50:(-14/25)
Ответ(ы):
Гость:
Сорян ну не правильна в конце15&3"73;37;
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