ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! К 400 г раствора, содержащего 30% нитрата кальция, добавили 600 мг во??ы. Определите содержание нитрата кальция в полученном растворе.

Химия

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! К 400 г раствора, содержащего 30% нитрата кальция, добавили 600 мг во??ы. Определите содержание нитрата кальция в полученном растворе.

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