ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! К 400 г раствора, содержащего 30% нитрата кальция, добавили 600 мг во??ы. Определите содержание нитрата кальция в полученном растворе.
Химия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! К 400 г раствора, содержащего 30% нитрата кальция, добавили 600 мг во??ы. Определите содержание нитрата кальция в полученном растворе.
Ответ(ы):
Гость:
1) m(Ca(NO₃)₂)= 400/100*30=120 г 2) m(нового р-ра)= 400 + (600/1000)=400 + 0.6 = 400.6 г 3) ω(Ca(NO₃)₂)=(120/400.6)*100≈30%
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