Долговязый Тимошка бежит по узенькой дорожке его следы твои труды;обозначить род имён существительных.Подобрать ущё два имени существительных с шипящими на конце

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Долговязый Тимошка бежит по узенькой дорожке его следы твои труды;обозначить род имён существительных.Подобрать ущё два имени существительных с шипящими на конце

Автор: Гость