Долговязый Тимошка бежит по узенькой дорожке его следы твои труды;обозначить род имён существительных.Подобрать ущё два имени существительных с шипящими на конце

Русский язык
Долговязый Тимошка бежит по узенькой дорожке его следы твои труды;обозначить род имён существительных.Подобрать ущё два имени существительных с шипящими на конце
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тимошка - м.р.; дорожке - ж.р.; следы - м.р.; труды - м.р.;  ЧАЩА , РОЩА- ж.р.; 
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