Долговязый Тимошка бежит по узенькой дорожке его следы твои труды;обозначить род имён существительных.Подобрать ущё два имени существительных с шипящими на конце
Русский язык
Долговязый Тимошка бежит по узенькой дорожке его следы твои труды;обозначить род имён существительных.Подобрать ущё два имени существительных с шипящими на конце
Ответ(ы):
Гость:
Тимошка - м.р.; дорожке - ж.р.; следы - м.р.; труды - м.р.; ЧАЩА , РОЩА- ж.р.;
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