Выберите подходящие предлоги: Some ... the people ... the southern part ... the country were called Spartans. A) of/at/on B) in/on/of C) of/in/of D) at/on/of E) of/of/on

Английский язык
Выберите подходящие предлоги: Some ... the people ... the southern part ... the country were called Spartans. A) of/at/on B) in/on/of C) of/in/of D) at/on/of E) of/of/on
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Правильный ответ - С Of - in - of
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