Было- кг увезли - кг и кг осталось -? кг Составь задачу по краткой записи, дополни числовыми данными 235. 30. 200

Математика
Было- кг увезли - кг и кг осталось -? кг Составь задачу по краткой записи, дополни числовыми данными 235. 30. 200
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Было 235 увезли 35 осталось 200 или было 235 увезли 200 осталось 35
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