Было- кг увезли - кг и кг осталось -? кг Составь задачу по краткой записи, дополни числовыми данными 235. 30. 200

Математика

Было- кг увезли - кг и кг осталось -? кг Составь задачу по краткой записи, дополни числовыми данными 235. 30. 200

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