Помогите пожалуйста номер 6 решить уровнения
Математика
Помогите пожалуйста номер 6 решить уровнения
Ответ(ы):
Гость:
А+26=40-8 а+26=32 а=32-26 а=6 б-12=13-3 б-12=10 б=12+10 б=22 100-30-с=20 70-с=20 с=70-20 с=50 х+20+15=90 х+35=90 х=90-35 х=55 а+(34+26)=100 а+60=100 а=100-60 а=40 у+20=80-(40+5) у+20=80-45 у+20=35 у=35-20 у=15
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