Найти вводные слова вставить пропущенные запятые. Решение судьи бесспорно было п??авильным. Почему собственно вам не нравится театр? В этой глубокой реке раньше пожалуй было много рыбы. Вечер кажется будет теплым. Во-первых сло...

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Найти вводные слова вставить пропущенные запятые. Решение судьи бесспорно было п??авильным. Почему собственно вам не нравится театр? В этой глубокой реке раньше пожалуй было много рыбы. Вечер кажется будет теплым. Во-первых слово должно с наибольшей точностью определять мысль. Во-вторых оно должно быть музыкально. Мы все-таки успели на вокзал проводить Сашу. Долгой полярной ночи к счастью приходит конец. Сосед был вероятно человек робкий. Дом как будто плыл в утреннем тумане. По-моему нам уже пора домой.

Автор: Гость