Найти вводные слова вставить пропущенные запятые. Решение судьи бесспорно было п??авильным. Почему собственно вам не нравится театр? В этой глубокой реке раньше пожалуй было много рыбы. Вечер кажется будет теплым. Во-первых сло...
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Найти вводные слова вставить пропущенные запятые. Решение судьи бесспорно было п??авильным. Почему собственно вам не нравится театр? В этой глубокой реке раньше пожалуй было много рыбы. Вечер кажется будет теплым. Во-первых слово должно с наибольшей точностью определять мысль. Во-вторых оно должно быть музыкально. Мы все-таки успели на вокзал проводить Сашу. Долгой полярной ночи к счастью приходит конец. Сосед был вероятно человек робкий. Дом как будто плыл в утреннем тумане. По-моему нам уже пора домой.
Ответ(ы):
Гость:
Решение судьи, бесспорно(вводное), было правильным. Почему, собственно(вв), вам не нравится театр? В этой глубокой реке раньше, пожалуй(вв), было много рыбы. Вечер, кажется(вв), будет тёплым. Во-первых(вв), слово должно с наибольшей точностью определять мысль. Во-вторых(вв), оно должно быть музыкально. Мы всё-таки успели на вокзал проводить Сашу. Долгой полярной ночи, к счастью(вв), приходит конец. Сосед был, вероятно(вв), человек робкий. 9. Дом как будто плыл в утреннем тумане. 10. По-моему(вв), нам уже пора домой.
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