Длина экватора земного шара равна 40075696 метров округлить это длину до километров.
Математика
Длина экватора земного шара равна 40075696 метров округлить это длину до километров.
Ответ(ы):
Гость:
40075696 метров, это 40075,7 км
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