1)0,8x=4=4 24x-7=2x+3 3)5x-(3x+4)=7 4)2x-1=9(x-4)
Математика
1)0,8x=4=4 24x-7=2x+3 3)5x-(3x+4)=7 4)2x-1=9(x-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х = (4+4) / 0.8 = 8/0.8 = 102) 24х - 7 - 2х - 3 = 0 22х - 10 = 0 22х = 10 х = 10/22 = 5/113) 5х - 3х - 4 - 7 = 0 2х - 11 = 0 х = 11/24) 2х - 1 - 9х+ 36 = 0 -7х + 35 = 0 35 - 7х = 7(5 - х) = 0 х = 5
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