1) 1/3*0,1*(-1/4)*(-12); 2) 11*(-3)*(-6/55);
Математика
1) 1/3*0,1*(-1/4)*(-12); 2) 11*(-3)*(-6/55);
Ответ(ы):
Гость:
1) Приводим все дроби к одному виду-обыкновенному 1/3*1/10*(-1/4)*(-12) Выполняем действия 1/30*(-1/4)*(-12)=-1/120*(-12)=-1/120*(-1440/120) Сокращаем знаменатель и числитель -1/1*(-12/120)=12/120=1/10=0,1 2)-33*(-6/55)=-1815/55*(-6/55) Сокращаем -33/55*(-6/1)=198/55=3 целых 33/55=3 целых 3/5=3,6
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