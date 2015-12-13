Сколько будет 12/13-15/26
Математика
Сколько будет 12/13-15/26
Ответ(ы):
Гость:
получается 9/26я знаю что правильно потому что у меня с дробями всё очень хорошо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Translate the following sentences into English 1 Жаль, что Оскара там не было. Он бы рассказал им много интересных историй. 2 Он не любит, чтоб...
Русский язык
Математика
Сравни время движения двух спутников если первый спутник земли делает оборот за 1 час 40 минут а второй за 6000 секунд
Русский язык
Рядом с каждым предложением укажи каким оно является простым, сложноподчинным, сложносочинёным. Из сада доносится пение и гомон птиц.-..............