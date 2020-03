Translate the following sentences into English 1 Жаль, что Оскара там не было. Он бы рассказал им много интересных историй. 2 Он не любит, чтобы его беспокоили, когда он готовиться к занятиям. 3 Если бы вы сказали нам об это...

Английский язык

Translate the following sentences into English 1 Жаль, что Оскара там не было. Он бы рассказал им много интересных историй. 2 Он не любит, чтобы его беспокоили, когда он готовиться к занятиям. 3 Если бы вы сказали нам об этом раньше, мы бы сейчас были готовы. 4 Я не имею понятия, как туда добраться. 5 Я бы предпочел, чтобы их вчера не было на работе 6 Говорят, что переговоры уже закончились. 7 Сообщают, что делегация ужу уехала из Лондона 8 Вы говорите так, как будто ничего не знаете. 9 Я предлагаю сделать перерыв

Автор: Гость