Translate the following sentences into English 1 Жаль, что Оскара там не было. Он бы рассказал им много интересных историй. 2 Он не любит, чтобы его беспокоили, когда он готовиться к занятиям. 3 Если бы вы сказали нам об это...
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Translate the following sentences into English 1 Жаль, что Оскара там не было. Он бы рассказал им много интересных историй. 2 Он не любит, чтобы его беспокоили, когда он готовиться к занятиям. 3 Если бы вы сказали нам об этом раньше, мы бы сейчас были готовы. 4 Я не имею понятия, как туда добраться. 5 Я бы предпочел, чтобы их вчера не было на работе 6 Говорят, что переговоры уже закончились. 7 Сообщают, что делегация ужу уехала из Лондона 8 Вы говорите так, как будто ничего не знаете. 9 Я предлагаю сделать перерыв
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