В одном бидоне 10 л молока во втором 11 л а в третьем столько сколько во втором и четвёртом а в третьем на 10 л меньше чем в пятом а в пятом 30 л. Ответ сколько л молока во всех бидонах
Математика
В одном бидоне 10 л молока во втором 11 л а в третьем столько сколько во втором и четвёртом а в третьем на 10 л меньше чем в пятом а в пятом 30 л. Ответ сколько л молока во всех бидонах
Ответ(ы):
Гость:
Краткая запись: 1б=10л 2б=11 л 3б=2+4 б 4б=?,на 10 л м чем в 5б. 5б=30л Решение: 1)30-10=20л (в 4б) 2)11л+20л=31л(3битон) 3)10+11+31+20+30=102 литра Ответ:102 л молока во всех бидонах
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