В одном бидоне 10 л молока во втором 11 л а в третьем столько сколько во втором и четвёртом а в третьем на 10 л меньше чем в пятом а в пятом 30 л. Ответ сколько л молока во всех бидонах

Математика

В одном бидоне 10 л молока во втором 11 л а в третьем столько сколько во втором и четвёртом а в третьем на 10 л меньше чем в пятом а в пятом 30 л. Ответ сколько л молока во всех бидонах

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