1.)100-66=34(п.)-в первом. 2.)100-69=31(п.)-во втором. 3.)34+31=65(п.)- вот тут мне нужно пояснение 4.)100-65=35(п.)-в третьем.
Математика
1.)100-66=34(п.)-в первом. 2.)100-69=31(п.)-во втором. 3.)34+31=65(п.)- вот тут мне нужно пояснение 4.)100-65=35(п.)-в третьем.
Ответ(ы):
Гость:
Вот пиши 3) 34+31=65(п)-В 1 и во 2 вагонах.-это правильное я сама такое написала пиши и небойся
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