Помогите пожалуйста составить рассказ описание зайчонка листопадничка

Литература
Помогите пожалуйста составить рассказ описание зайчонка листопадничка
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Гость:
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