На обед ПОНЧИК съел 42вареника из которыз 4/7состовляли с творогом 1/7 вареники с кар?? остальные вареники с вишней сколько вареников с вишней съел пончик?

Математика

На обед ПОНЧИК съел 42вареника из которыз 4/7состовляли с творогом 1/7 вареники с кар?? остальные вареники с вишней сколько вареников с вишней съел пончик?

Автор: Гость