На обед ПОНЧИК съел 42вареника из которыз 4/7состовляли с творогом 1/7 вареники с кар?? остальные вареники с вишней сколько вареников с вишней съел пончик?
Математика
На обед ПОНЧИК съел 42вареника из которыз 4/7состовляли с творогом 1/7 вареники с кар?? остальные вареники с вишней сколько вареников с вишней съел пончик?
Ответ(ы):
Гость:
1)1-(4/7+1/7)=7/7-5/7=2/7 - составляют вареники с вишней 2)(42/7)*2=6*2=12 - вареников с вишней
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