На обед ПОНЧИК съел 42вареника из которыз 4/7состовляли с творогом 1/7 вареники с кар?? остальные вареники с вишней сколько вареников с вишней съел пончик?

Математика
На обед ПОНЧИК съел 42вареника из которыз 4/7состовляли с творогом 1/7 вареники с кар?? остальные вареники с вишней сколько вареников с вишней съел пончик?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)1-(4/7+1/7)=7/7-5/7=2/7 - составляют вареники с вишней 2)(42/7)*2=6*2=12 - вареников с вишней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему в афинском театре место занимались с ночью?
Ответить
Математика
Пожалуйста номер 1075 (2,4,6) номер 1078.Дам 100 баллов кто правильно решит) хотя бы 1.
Ответить
Литература
О чём стихотворение "Жди меня" К.Симонова?
Ответить
Русский язык
Как правильно употребить имена существительные данные в скобках в форме родительного падежа множественного числа Запишите
Ответить
Музыка
Какие известные фортепианные пьесы написаны в форме периода?
Ответить