О чём стихотворение "Жди меня" К.Симонова?
Литература
О чём стихотворение "Жди меня" К.Симонова?
Ответ(ы):
Гость:
Само стихотворение говорит о том, что ушедших на фронт мужей, отцов, братьев, любимых надо ждать и надеяться, что они вернуться. Ожидание вселяет веру, в то что их ждут домой. Надежда, любовь, дают уверенность в победе над врагом.Надо ждать и надеяться, быть уверенным, чтобы не случилось, всегда в беде помогут добрые люди, надо только верить и ждать! И чудо всегда свершится!
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