Пожалуйста номер 1075 (2,4,6) номер 1078.Дам 100 баллов кто правильно решит) хотя бы 1.

Математика
Пожалуйста номер 1075 (2,4,6) номер 1078.Дам 100 баллов кто правильно решит) хотя бы 1.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
|х-7|>0 -6+7>0 -5+7>0 -4+7>0 -3+7>0 -2+7>0 -1+7>0 0+7>0 1+7>0...
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