Пожалуйста номер 1075 (2,4,6) номер 1078.Дам 100 баллов кто правильно решит) хотя бы 1.

Математика

Пожалуйста номер 1075 (2,4,6) номер 1078.Дам 100 баллов кто правильно решит) хотя бы 1.

Автор: Гость