Мы снежного деда слепили вчера глаза угольки а усы два пера.сколько среди слов имен? Отметить части речи.
Русский язык
Мы снежного деда слепили вчера глаза угольки а усы два пера.сколько среди слов имен? Отметить части речи.
Ответ(ы):
Гость:
Мы(местоимение)снежного(прил)деда(сущ)слепили(глагол)вчера(наречие)глаза(сущ)угольки(сущ)а(союз или предлог)усы(сущ)два(числительное)пера(сущ)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Как правильно зделать.составь разности в которых уменьшаемое равно 4запиши их в п??рядке возрастания
Математика
На обед ПОНЧИК съел 42вареника из которыз 4/7состовляли с творогом 1/7 вареники с кар?? остальные вареники с вишней сколько вареников с вишней съел...