Мы снежного деда слепили вчера глаза угольки а усы два пера.сколько среди слов имен? Отметить части речи.

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Мы снежного деда слепили вчера глаза угольки а усы два пера.сколько среди слов имен? Отметить части речи.

Автор: Гость