1/13 обратить обыкновенную дробь в десятичную
Математика
1/13 обратить обыкновенную дробь в десятичную
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Ответ будет таков: 0,13. Готово.
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