Свойства не ньютоновской жидкости

Физика
Свойства не ньютоновской жидкости
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свойства неньютоновсткой жидкости таковы:при сильном ударе она не пропускает тот предмет,но при осторожном налавлении на нее она пропускает тот предмет. Но потом его сложно вытащить 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Данные числа 2 3 4 .а)за пишите все нечётные двухзначные числа, которые можно состав??ть запятая используя только эти цифры Сколько всего таких чис...
Ответить
История
Какой город называют городом 4х имен
Ответить
Русский язык
Помогите сделать часть А и В, заранее спасибо.
Ответить
Литература
Ответ на вопрос "За что я осуждаю Митрофана"? из комедии Фонвизина недоросль.
Ответить
Окружающий мир
Про воздух окружающий мир тест
Ответить