Свойства не ньютоновской жидкости
Физика
Свойства не ньютоновской жидкости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свойства неньютоновсткой жидкости таковы:при сильном ударе она не пропускает тот предмет,но при осторожном налавлении на нее она пропускает тот предмет. Но потом его сложно вытащить
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