Ответ на вопрос "За что я осуждаю Митрофана"? из комедии Фонвизина недоросль.

Гость: Гость:

Я осуждаю его за лень, глупость и за грубость с матерью в конце . Он не знает ни чего кроме как гонять голубей, объедаться и гулять с соседними мальчишками . Митрофан подло использовал любовь матери для удолетворения своих потребностей .