Ответ на вопрос "За что я осуждаю Митрофана"? из комедии Фонвизина недоросль.

Литература
Ответ на вопрос "За что я осуждаю Митрофана"? из комедии Фонвизина недоросль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я осуждаю его за лень, глупость и за грубость с матерью в конце . Он не знает ни чего кроме как гонять голубей, объедаться и гулять с соседними мальчишками . Митрофан подло использовал любовь матери для удолетворения своих потребностей .
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