Помогите пожалуйста,Определить степень окисления следующим элементам CuSo4 HNo3 Mg(No3)2 CaCo3
Химия
Помогите пожалуйста,Определить степень окисления следующим элементам CuSo4 HNo3 Mg(No3)2 CaCo3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4 Cu +2 S +6 O4 -2 HNO3 H +1 N +5 O3 -2 Mg(NO3)2 Mg +2 NO3 -1 CaCO3 Ca +2 C +4 O3 -2 /Если нужно объяснить что-то - пиши./
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