Даны слова ШКОЛА,ГИМНАЗИЯ,ОЛИМПИАДА,ЭТИКЕТ,ЭКЗАМЕН,СТУДЕНТ,ЭКСКУРСИЯ,СПОРТ,ФУТБОЛ,КОМПОТ,БУЛЬОН,КОСТЮМ,ШОССЕ. из каких языков произошли эти слова.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Даны слова ШКОЛА,ГИМНАЗИЯ,ОЛИМПИАДА,ЭТИКЕТ,ЭКЗАМЕН,СТУДЕНТ,ЭКСКУРСИЯ,СПОРТ,ФУТБОЛ,КОМПОТ,БУЛЬОН,КОСТЮМ,ШОССЕ. из каких языков произошли эти слова.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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