Какие из приведённых ниже утверждений являются верным ? а) Если бы земная ось не имела наклона , то и смены времён года на Земле не было бы б)Времена года в Северном и Южном полушариях не совпадают . в)Чем более отвесно пада...
География
Какие из приведённых ниже утверждений являются верным ? а) Если бы земная ось не имела наклона , то и смены времён года на Земле не было бы б)Времена года в Северном и Южном полушариях не совпадают . в)Чем более отвесно падают солнечные лучи, тем меньше света и тепла получает земная поверхность
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Насколько я знаю верны А и Б
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