Списать выделить орфограмму в скобках написать проверочное слово Окрестности, прелестная,накормить, погода,улица,морковка, морозная, листок, поля, цветы, закричал, узкий, близко, записал, щекам, чайка, трещалз, среди, мягко, мы...

Гость: Гость:

Окрестности (крест), прелестная (прелесть), накормить (корм), погода (словарное слово), улица (словарное слово), морковка (словарное слово), морозная (словарное слово), листок (лист), поля (поле), цветы (цветик), закричал (крик), узкий (узок), близко (близок), записал (пишет), щекам (щеки), чайка (-ча-, -ща- с буквой -а-), трещал (-ча-, -ща- с буквой -а-), среди (средний), мягко (мягок), съезд (приставка с, оканчивается на согласный, пишем твердый знак), предъявил (приставка пред-, оканчивается на согласный, пишем твердый знак), масса (словарное слово, пишем -сс-), аппетит (словарное слово, пишем -пп-), зеленый (зелень). ==================================================================== Слова, которые я не написала, там проверка просто не нужна.