20 значение семян релиз скажите а то усилена прибьет
Биология
20 значение семян релиз скажите а то усилена прибьет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из семени развивается растение. Семя необходимо для размножения растений. Семена необходимы растению для расселения. Для животных они являются кормом. Роль семян в природе и жизни человека Многие организмы (от грибов и бактерий до птиц и млекопитающих) питаются в значительной степени, а иногда и исключительно семенами. Семена составляют основу рациона таких животных, как некоторые насекомые и их личинки (например, муравьи-жнецы) , зерноядные птицы, грызуны (бурундуки, белки, хомяки и др.) . Основу рациона человека со времен возникновения земледелия в большинстве регионов мира также составляют семена, в первую очередь семена культурных злаков (пшеницы, риса, кукурузы и др.) . Главное питательное вещество, с которым человечество получает наибольшее число калорий — крахмал, содержащийся в семенах злаков. Важным источником белков для человечества также служат семена, в первую очередь бобовых растений — сои, фасоли и др. Семена также служат основным источником растительных масел, которые добывают из семян подсолнечника, рапса, кукурузы, льна и многих других масличных культур.
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