Откуда и каким образом питательные вещества поступают развивающийся зародыш
Биология
Откуда и каким образом питательные вещества поступают развивающийся зародыш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В животе матери через пуповину питательные вещества поступают в зародыш, после рождения ребенка пуповину отрезают
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