1 2 3 4 5 расставить знаки чтобы получилось 6
Математика
1 2 3 4 5 расставить знаки чтобы получилось 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+3-4-5=6 надеюсь правельно
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