Со словами окончание,прибытие, возвращение, предъявление, приезд составьте предл??жения, употребив их в Д.п и П.п
Русский язык
Со словами окончание,прибытие, возвращение, предъявление, приезд составьте предл??жения, употребив их в Д.п и П.п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К окончанию урока я полностью выполнил 3 упражнения. Я долго рассуждал об окончании лета. По приезду домой он сразу начал распаковывать вещи. Она рассказывала забавные истории о её поездке в Сочи. А "предъявление" не знаю...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Высота столба 10 м. улитка ползёт по нему и поднимается за день на 4 м, а за ночь отпу??кается на 2 м. за сколько дней улитка доползет до вершины с...
Английский язык
История
Обществознание
Литература