Со словами окончание,прибытие, возвращение, предъявление, приезд составьте предл??жения, употребив их в Д.п и П.п

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Со словами окончание,прибытие, возвращение, предъявление, приезд составьте предл??жения, употребив их в Д.п и П.п
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К окончанию урока я полностью выполнил 3 упражнения. Я долго рассуждал об окончании лета. По приезду домой он сразу начал распаковывать вещи. Она рассказывала забавные истории о её поездке в Сочи.            А "предъявление" не знаю...
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