Со словами окончание,прибытие, возвращение, предъявление, приезд составьте предл??жения, употребив их в Д.п и П.п

Гость: Гость:

К окончанию урока я полностью выполнил 3 упражнения. Я долго рассуждал об окончании лета. По приезду домой он сразу начал распаковывать вещи. Она рассказывала забавные истории о её поездке в Сочи. А "предъявление" не знаю...