Решить уравнение:7целых 1/12-(к-1 целых1/3)=4целых 17/36
Математика
Решить уравнение:7целых 1/12-(к-1 целых1/3)=4целых 17/36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7целых 3/36-к+1целых 12/36=4целых 17/36 8целых15/36-4 целых17/36=к 7целых51/36-4целых17/36=к к=3целых 34/36 к=3целых 17/18
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