1+(-2)+3+(-4)+...+99+(-100)

Математика
1+(-2)+3+(-4)+...+99+(-100)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я это уже решал у себя дома и хорошо помню как это решается! Во первых 1+(-2)=-1 верно же! Ну так вот, через каждое такое прибавление, как: 3+(-4), 5+(-6) всегда будет равно -1 значит ответ -50,так как 100 ÷ 2 =50 плюс добавляем знак слагаемого с большим модулем.
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