1+(-2)+3+(-4)+...+99+(-100)

Гость: Гость:

Я это уже решал у себя дома и хорошо помню как это решается! Во первых 1+(-2)=-1 верно же! Ну так вот, через каждое такое прибавление, как: 3+(-4), 5+(-6) всегда будет равно -1 значит ответ -50,так как 100 ÷ 2 =50 плюс добавляем знак слагаемого с большим модулем.