1. 2\5 всего запаса топлива имею массу 15т. найдите массу всего топлива. 2. за первый день турист прошел половину всего маршута, а за второй 2\3 его оставшейся части. какую часть маршута осталось пройти туристу за третий день п...
Математика
1. 2\5 всего запаса топлива имею массу 15т. найдите массу всего топлива. 2. за первый день турист прошел половину всего маршута, а за второй 2\3 его оставшейся части. какую часть маршута осталось пройти туристу за третий день пути? помогите пожалуйста решить две задачи))
Ответ(ы):
Гость:
1. 2/5 = 15 т 1 = x x=(15*1):2/5=37.5 - т топлива всего 2. 1/2 - прошел за первый день 2/3*1/2=2/6=1/3 - прошел за второй день 1/2+1/3=3/6+2/6=5/6 - прошел за 2 дня 1-5/6=6/6-5/6=1/6 - осталось пройти туристу
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