Как изменится площадь прямоугольника, если одну из его сторон уменьшить в 3 раза
Математика
Как изменится площадь прямоугольника, если одну из его сторон уменьшить в 3 раза
Ответ(ы):
Гость:
A*b=S a/3*b=S ab/3=S Значит, площадь тоже уменьшится в три раза
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